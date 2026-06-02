Lebanon में कोहराम: डोनाल्ड ट्रंप की ‘नो वार’ थ्योरी फेल ? इजरायल ने किए भीषण हवाई हमले

Geopolitics: वैश्विक भू-राजनीति में जब शांति के कयास लगाए जा रहे थे, ठीक उसी समय मिडिल ईस्ट से एक बहुत डरावनी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पश्चिम एशिया में 'गोलीबारी और युद्ध' रोकने के बड़े दावे के ठीक बाद, इजरायली सेना ने लेबनान पर भीषण हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों में बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ है, जिसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और अमेरिकी प्रभाव पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।