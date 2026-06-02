लेबनान में इजरायल की कार्रवाई पर क्यों चुप है पीएम मोदी? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया सवाल

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव कम होता है तो कच्चे तेल की सप्लाई सामान्य हो सकती है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए पश्चिम एशिया में स्थिरता भारत के आर्थिक हितों से जुडी हुई है। ट्रंप ने बाद में सोशल मीडिया पर कहा कि नेतन्याहू ने उनकी अपील के बाद बेरुत में बड़े सैन्य अभियान को रोका। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के साथ बातचीत तेज गति से जारी है। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के साथ भारत की विदेश नीति पर भी नई बहस छेड दी है।