दिल्ली में LPG सिलेंडर ब्लास्ट से इमारत ढही, 6 घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Delhi LPG Cylinder Blast: दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां संदिग्ध एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट (LPG Blast) के कारण एक इमारत अचानक ढह गई। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड सहित बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया।