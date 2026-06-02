दिल्ली में LPG सिलेंडर ब्लास्ट से इमारत ढही, 6 घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

दिल्ली के मुकुंदपुर में सिलिंडर ब्लास्ट (Video Screenshot)
Delhi LPG Cylinder Blast: दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां संदिग्ध एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट (LPG Blast) के कारण एक इमारत अचानक ढह गई। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड सहित बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया।
बचाव टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मलबे में फंसे तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार, इस हादसे में कुल छह लोग घायल हुए हैं। घायलों की स्थिति को लेकर फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी जारी है और मेडिकल जांच के बाद ही उनकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस इमारत में यह हादसा हुआ, उसका उपयोग बर्तन पॉलिश करने के काम के लिए किया जाता था। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, हालांकि स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि यह घटना एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट के कारण हुई हो सकती है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना जोरदार था कि पूरी इमारत कुछ ही पलों में मलबे में तब्दील हो गई। आसपास के इलाके में तेज आवाज सुनते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और मौके पर चीख-पुकार मच गई।
स्थानीय लोगों की मदद से शुरुआती राहत कार्य शुरू किया गया, जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन संभाला। अब तक तीन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि आशंका है कि एक व्यक्ति अभी भी मलबे में फंसा हो सकता है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।
यह घटना हाल ही में साउथ दिल्ली के महरौली थाना क्षेत्र के सैदुलाजाब में हुए इमारत ढहने वाले हादसे की याद भी ताजा कर देती है, जहां पांच मंजिला इमारत गिरने से कई लोग मलबे में दब गए थे और जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ था।
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