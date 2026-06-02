2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

CJI सूर्यकांत ने 5 नए जजों को दिलाई शपथ, SC में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 37

जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस अरुण पल्ली, और साथ ही वरिष्ठ वकील वी. मोहना को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नियुक्त किया गया है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pushpankar Piyush

Jun 02, 2026

Chhattisgarh TET Exam 2026

सुप्रीम कोर्ट - (Photo- IANS)

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट के पांच नए जजों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा, अरुण पल्ली और वरिष्ठ वकील वी. मोहना को कॉलिजियम की सिफारिश और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय के जज के तौर पर शपथ दिलाई। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है।

केंद्रीय कानून मंत्री ने किया ट्वीट

केंद्र सरकार ने सोमवार को चार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और कॉलिजियम की सिफारिश पर सीनियर लॉयर मोहना को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने X पर लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) से सलाह-मशविरा करने के बाद, जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस अरुण पल्ली, और साथ ही वरिष्ठ वकील वी. मोहना को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है।

22 व 27 मई को हुई थी कॉलिजियम की बैठक

कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर एक बयान में बताया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 22 और 27 मई को हुई बैठकों में निम्नलिखित व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत करने की सिफारिश की है। जस्टिस नागू को मई 2011 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और जुलाई 2024 में उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला।

जस्टिस चंद्रशेखर को जनवरी 2013 में झारखंड हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया था और जनवरी 2025 में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला। जस्टिस सचदेवा को अप्रैल 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और मार्च 2015 में वे स्थायी न्यायाधीश बन गए। जुलाई 2025 में वे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने।

जस्टिस पल्ली को दिसंबर 2013 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया था और अप्रैल 2025 में उन्हें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वरिष्ठ वकील वी. मोहना सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रही हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई संवैधानिक, दीवानी और सेवा कानून से जुड़े मामलों को संभाला है।

कौन हैं जस्टिस वी मोहना ?

जस्टिस वी मोहना ने 1988 में कोयंबटूर लॉ कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और तब से वकालत कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2015 में उन्हें वरिष्ठ वकील नामित किया गया था। उन्होंने कई हाई-प्रोफाइल मामलों में पैरवी की है, जिनमें सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों से जुड़ी सेवा शर्तें, वरिष्ठ नागरिकों के संपत्ति अधिकार और कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध से संबंधित मामले शामिल हैं। इसके साथ ही जस्टिस मोहना सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 12वीं महिला जज होंगी। वह बार से सीधे जस्टिस नियुक्त होने वाली दूसरी महिला न्यायाधीश हैं।

बेरोजगार युवा, ‘कॉकरोच’ और परजीवी… सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों इस्तेमाल किए ऐसे शब्द?

ये भी पढ़ें
CJI Surya Kant on Unemployed Youth

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Jun 2026 12:55 pm

Hindi News / National News / CJI सूर्यकांत ने 5 नए जजों को दिलाई शपथ, SC में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 37

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे को मिल सकता है बड़ा पद! AHINDA को साधने के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार

Karnataka Congress Cabinet Formation
राष्ट्रीय

अनिल अग्रवाल के वेदांता ग्रुप पर ED का बड़ा सर्च ऑपरेशन, कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

Vedanta ED Raid
राष्ट्रीय

क्या जाली हस्ताक्षर के दम पर चल रही थी TMC? चुनाव हारते ही फूटा 'साइनगेट' बम!

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

पेपर लीक आरोपी जेल में रहकर करेगा NEET की तैयारी, अदालत से मिली मंजूरी

NEET UG Paper Leak Case
राष्ट्रीय

Child Died in Battery Blast: खेलते-खेलते बच्चों ने आग में डाल दी बैटरी, ब्लास्ट होने से 1 वर्षीय भाई की मौत

Battery blast, child died in battery blast
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.