CJI सूर्यकांत ने 5 नए जजों को दिलाई शपथ, SC में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 37

जस्टिस वी मोहना ने 1988 में कोयंबटूर लॉ कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और तब से वकालत कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2015 में उन्हें वरिष्ठ वकील नामित किया गया था। उन्होंने कई हाई-प्रोफाइल मामलों में पैरवी की है, जिनमें सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों से जुड़ी सेवा शर्तें, वरिष्ठ नागरिकों के संपत्ति अधिकार और कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध से संबंधित मामले शामिल हैं। इसके साथ ही जस्टिस मोहना सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 12वीं महिला जज होंगी। वह बार से सीधे जस्टिस नियुक्त होने वाली दूसरी महिला न्यायाधीश हैं।