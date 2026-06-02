मां ने 15 साल के बेटे को मारा और कर दिया दफन, अवैध संबंधों पर सवाल उठाने की मिली सजा

Crime News: आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 15 साल के मासूम बेटे को बेरहमी से मार डाला। यह घटना जिले के आदोनी कस्बे की बताई जा रही है। यह मामला पहले एक साधारण लापता शिकायत जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में जांच में हत्या की डरा देने वाली साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार, 15 वर्षीय वीरेंद्र की हत्या उसकी मां गंगम्मा ने अपने प्रेमी दरगप्पा के साथ मिलकर की। बताया गया कि किशोर अपनी मां के कथित अवैध संबंध का लगातार विरोध कर रहा था और गांव वालों व रिश्तेदारों के सामने इस रिश्ते का खुलासा भी कर चुका था। इसी कारण घर में लगातार विवाद बढ़ रहे थे और आखिरकार हत्या की साजिश रची गई।