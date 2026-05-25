हत्या कर खेत में दफनाया शव और ऊपर से बिछा दिए पत्थर, महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की ली जान

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पत्नी की पहचान कल्पना के रूप में हुई है। कल्पना ने 18 मई को अपने पति मुथ्यम रेड्डी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने रेड्डी की तलाशी शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने कल्पना के कॉल डाटा की भी जांच की गई। इसमें पता चला कि वह लगातार गैनी पंडारी उर्फ चिंटू नाम के युवक से संपर्क में थी। चिंटू पास के गांव एलगोई का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दोनों पिछले कई महीनों से रिश्ते में थे। जब मुथ्यम रेड्डी को इस संबंध की जानकारी मिली तो पति पत्नी के बीच विवाद होने लगे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इसी तनाव के बाद महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।