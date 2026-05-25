Patrika Explainer: असम में UCC बिल पेश, लिव-इन कपल्स और उनके बच्चों को लेकर कानून में क्या-क्या बदला?

असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने पर कांग्रेस विधायक डॉ. जॉयप्रकाश दास ने कहा, 'सबसे पहले तो, वे यूसीसी क्यों लाए हैं? उन्होंने कहा है कि आदिवासी लोगों को इससे छूट दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि हम इसका विरोध करेंगे। यूसीसी इतना बड़ा मुद्दा है कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर भी इस पर चर्चा करने से डरते थे क्योंकि हमारे समाज में विविधता है और लोग भी विविध हैं। हर समुदाय को अपने धर्म, रीति-रिवाजों और अन्य प्रथाओं का पालन करने का अधिकार है। लेकिन अब वे किसी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यह सही समय नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही है।'