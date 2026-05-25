NEET Paper Leak: सुप्रीम कोर्ट ने NTA को लगाई फटकार कहा- ‘इतने बड़े झटके से भी कोई सबक नहीं सीखा’

NEET Supreme Court Hearing: भारत के लाखों मेडिकल छात्रों के भविष्य से जुड़े NEET UG पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साफ कहा कि बार-बार होने वाली इन घटनाओं से एजेंसी ने कोई सबक नहीं सीखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर लापरवाही पर गहरी निराशा जताई है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने परीक्षा सिस्टम में सुधार और NTA को पूरी तरह बदलने या खत्म करने की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, NTA और CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।