NEET UG Paper Leak: पुणे की स्कूल प्रिंसिपल ने पैसे लेकर लीक किए नीट के सवाल, CBI का कोर्ट में बड़ा खुलासा

NEET UG 2026 Paper Leak: नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोर्ट में बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि पुणे के एक स्कूल की प्रिंसिपल ने कथित तौर पर पैसे लेकर छात्रों को परीक्षा से जुड़े सवाल उपलब्ध कराए थे।