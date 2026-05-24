‘भारत जो चाहेगा, उसे मिलेगा…’, दिल्ली कार्यक्रम में लाइव फोन कॉल पर बोले ट्रंप, PM मोदी को बताया पक्का दोस्त

PM Modi Trump Phone Call: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लाइव फोन कॉल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो मौजूद थे, तभी ट्रंप ने फोन पर संबोधन देते हुए कहा कि वह पीएम मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और भारत-अमेरिका संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं।