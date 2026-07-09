China Factory Fire News: चीन के पूर्वी फुजियान प्रांत में गुरुवार को एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे के बाद कई घंटे तक राहत और बचाव अभियान चला। आग की लपटों और आसमान में उठते काले धुएं के बीच फैक्ट्री की छत पर फंसे लोग मदद की गुहार लगाते नजर आए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घटना पर दुख जताते हुए तेजी से बचाव कार्य और हादसे की जांच के आदेश दिए हैं।