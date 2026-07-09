British Royal Family: ब्रिटेन राजघराने की करोड़ों की असली कमाई और अकूत संपत्ति का राज जानिए

दुनिया का पांचवां सबसे अमीर ब्रिटेन का राजपरिवार। ( फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट)
British Royal Family Makes Money : ब्रिटेन के शाही परिवार के ठाठ बाट आज भी कायम हैं। अब राजा महाराजा तो रहे नहीं, तब सवाल पैदा होता है कि आखिर इनके ऐसे ठाठ कैसे हैं। जनता के मन में यह सवाल उठता है कि अगर वे शासन-व्यवस्था में हिस्सा नहीं लेते और कोई नौकरी भी नहीं करते, तो इतनी विशाल संपत्ति कहां से आती है ? आइए इस बारे में जानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राजा के पास निजी संपत्ति और निवेश भी हैं जिनका अब तक खुलासा नहीं किया गया है। उन्हें स्कॉटलैंड में स्थित बाल्मोरल कैसल और पूर्वी इंग्लैंड में स्थित सैंड्रिंघम जैसी अपनी विशाल जागीरों से भी आय प्राप्त होती है। इनसे प्राप्त होने वाली आय बहुत अधिक है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है।
इस राजघराने का इतिहास 1,150 साल से भी अधिक पुराना है, जब 866 ईस्वी में अल्फ्रेड द ग्रेट राजा बने थे। यह आज दुनिया का पांचवां सबसे अमीर शाही परिवार है, और किंग चार्ल्स तृतीय दुनिया के 11वें सबसे अमीर शाही व्यक्ति हैं। महलों से लेकर शाही जागीरों तक, ब्रिटेन के शाही परिवार के पास अकूत संपत्ति है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किंग चार्ल्स द्वितीय पहले ब्रिटिश सम्राट बन गए हैं, जिन्होंने अपने टैक्स के भुगतान का खुलासा किया है और अब लोगों को शाही खजाने के बारे में पहले से कहीं अधिक जानकारी मिल गई है। राजा को राज्य प्रमुख के रूप में अपने आधिकारिक कार्यों, निजी खर्चों और अपने परिवार के शाही कर्तव्य पूरे करने के लिए कई तरीकों से धन प्राप्त होता है।
ब्रिटेन के कानून के अनुसार, ब्रिटिश सम्राट इनकम टैक्स, पूंजीगत लाभ कर या हेरिटेज टैक्स का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि, जून में यह खुलासा हुआ कि राजा चार्ल्स तृतीय ने 2024-25 में 12.9 मिलियन पाउंड यानि तकरीबन लगभग 161.7 करोड़ से 162.2 करोड़ रुपये के बीच और सन 2023-24 में 11.7 मिलियन पाउंड यानि एक अरब छियालीस करोड़ उन्नीस लाख रुपये और राजा बनने के बाद से कुल मिलाकर 30 मिलियन पाउंड यानि 385 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स चुकाया है। इससे वे ब्रिटेन के शीर्ष 100 टैक्सपेयर्स में शामिल हो गए।
विलियम के कार्यालय ने खुलासा किया कि राजकुमार ने सन 2024-25 में 7.76 मिलियन पाउंड यानि 99.23 करोड़ रुपये और 2023-24 में 8.34 मिलियन पाउंड यानि 106.63 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया है। राजघराने के उत्तराधिकारी और वेल्स के राजकुमार बनने के बाद से उन्होंने 20 मिलियन पाउंड यानि 255.94 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स चुकाया है।
जानकारी के अनुसार हर साल राजा को सरकार की ओर से 'सॉवरेन ग्रांट' के रूप में राशि दी जाती है, जिसका उपयोग शाही परिवार के आधिकारिक कर्तव्यों, शाही महलों, अन्य आवासों और ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव और उनके यात्रा खर्चे पूरे करने के लिए किया जाता है। यह शाही परिवार की निजी आय नहीं है। इस ग्रांट की क्राउन एस्टेट के मुनाफे के एक तय प्रतिशत के रूप में गिनती होती है, जिसमें विशाल भूभाग और ब्रिटेन के अधिकांश समुद्र तल शामिल हैं। कानूनी तौर पर यह संपत्ति क्राउन की है, लेकिन 1760 से सम्राट वार्षिक भुगतान के बदले में इसके राजस्व का त्याग करते आ रहे हैं और अब यह एक स्वतंत्र रूप से संचालित व्यावसायिक संस्था है।
शाही विशेषज्ञों ने इस बात का खुलासा किया है कि प्रिंस हैरी और को कथित तौर पर कभी भी अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाता है। सरकारी अनुदान वर्तमान में इस मुनाफे का 12% तय है, जो हाल के बरसों में विंड एनर्जी फार्म लाइसेंसों के कारण तेजी से बढ़ा है। साल 2025 26 में यह 132.1 मिलियन पाउंड या 174.5 मिलियन डॉलर और भारतीय मुद्रा में करीब 1,689.38 करोड़ था और चालू वित्तीय वर्ष में 137.9 मिलियन पाउंड यानि 1,763.51 करोड़ रुपये होगा।
ग्लोबल बैंकिंग एंड फाइनेंस रिव्यू की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2027 से 2032 तक इसे घटाकर सालाना 100 मिलियन पाउंड यानि भारतीय मुद्रा के अनुसार 1,270 करोड़ से 1,280 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा, जिसका एक कारण यह है कि बकिंघम पैलेस के 369 मिलियन पाउंड यानि 4,595 करोड़ से अधिक के नवीनीकरण के लिए अब धन की जरूरत नहीं होगी और दूसरा कारण यह है कि आफशोर विंड एनर्जी लीज से होने वाले रेवेन्यू में गिरावट के कारण क्राउन एस्टेट के मुनाफे में भी गिरावट आने की उम्मीद है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान सम्राट को सन् 1399 से, डची ऑफ लैंकेस्टर से आय प्राप्त होती रही है, जो 41,910 एकड़ यानि 16,960 हैक्टेयर में फैली एक संपत्ति है, जिसमें लंदन के केंद्र और अन्य शहरों में व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं। मार्च 2026 में इसकी कुल संपत्ति का मूल्य 687.3 मिलियन यानि भारतीय मुद्रा में करीब लगभग 8,793.63 करोड़ रुपये था।
रिपोर्ट के अनुसार सन 1337 में स्थापित, यह सिंहासन के उत्तराधिकारी, वर्तमान में प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट के लिए आय का स्रोत है। यह संपत्ति इंग्लैंड और वेल्स में फैली हुई 128,151 एकड़ यानि 51,861 हेक्टेयर भूमि में फैली हुई है, जिसकी मार्च 2026 के अंत तक कुल संपत्ति 1.2 बिलियन पाउंड यानि करीब 153.41 अरब रुपये थी। रिपोर्ट के अनुसार, विलियम को शुद्ध अधिशेष राजस्व प्राप्त होता है, जो 2025/26 में 21.55 मिलियन पाउंड था।
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