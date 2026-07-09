British Royal Family: ब्रिटेन राजघराने की करोड़ों की असली कमाई और अकूत संपत्ति का राज जानिए

British Royal Family Makes Money : ब्रिटेन के शाही परिवार के ठाठ बाट आज भी कायम हैं। अब राजा महाराजा तो रहे नहीं, तब सवाल पैदा होता है कि आखिर इनके ऐसे ठाठ कैसे हैं। जनता के मन में यह सवाल उठता है कि अगर वे शासन-व्यवस्था में हिस्सा नहीं लेते और कोई नौकरी भी नहीं करते, तो इतनी विशाल संपत्ति कहां से आती है ? आइए इस बारे में जानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राजा के पास निजी संपत्ति और निवेश भी हैं जिनका अब तक खुलासा नहीं किया गया है। उन्हें स्कॉटलैंड में स्थित बाल्मोरल कैसल और पूर्वी इंग्लैंड में स्थित सैंड्रिंघम जैसी अपनी विशाल जागीरों से भी आय प्राप्त होती है। इनसे प्राप्त होने वाली आय बहुत अधिक है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है।