पाक की सुरक्षा एजेंसियों पर चीन-भारत से जुड़े हैकर्स का हमला, एक विभाग ने कहा- तनाव के दौरान यूजर क्रेडेंशियल्स चोरी हुए

साइबर सुरक्षा कंपनी SentinelOne की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन और भारत से जुड़े हैकिंग ग्रुप्स ने फरवरी 2024 से अप्रैल 2026 के बीच पाकिस्तान की कई पुलिस एजेंसियों को निशाना बनाया। रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत और चीन पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की जानकारी हासिल करने की कोशिश में लगे हैं।