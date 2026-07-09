शारजाह से कराची जा रहा बोइंग 737 क्रैश, मलबा बरामद, 5 क्रू मेंबर्स अब भी लापता

जानकारी के अनुसार, करीब 27 साल पुराने इस बोइंग 737 कार्गो विमान ने मंगलवार (7 जुलाई) रात 9:18 बजे शारजाह से कराची के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान विमान के नेविगेशन सिस्टम में खराबी की सूचना मिली थी। इसके करीब तीन मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) का विमान से संपर्क टूट गया। उस समय विमान कराची से लगभग 155 समुद्री मील पश्चिम में उड़ रहा था। रडार डेटा में विमान की ऊंचाई में अचानक और असामान्य बदलाव दर्ज किए गए, जिससे हादसे की आशंका जताई गई।