पीएम नरेंद्र मोदी ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर ऑस्ट्रेलिया मॉडल में दिखाई दिलचस्पी,दिया बड़ा संकेत

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुई एक मीटिंग के दौरान, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से कहा कि 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया प्रतिबंधों के मामले में हम आपसे सीख रहे हैं। यह बात मोदी के भारतीय समुदाय के कार्यक्रमों में शामिल होने के दौरान कही गई। मोदी ने मार्वल स्टेडियम में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में लगभग 30,000 लोग जमा हुए थे, और उन्हें गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।