9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पीएम नरेंद्र मोदी ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर ऑस्ट्रेलिया मॉडल में दिखाई दिलचस्पी,दिया बड़ा संकेत

PM Modi Australia Visit: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। प्रवास के दौरान उन्होने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से कहा कि भारत, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया बैन से सीख रहा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Jul 09, 2026

PM Modi Australia Visit

पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज, Photo- ANI

PM Modi Australia Visit: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। प्रवास के दौरान उन्होने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से कहा कि भारत, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया बैन से सीख रहा है। पीएम मोदी ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर ऑस्ट्रेलिया मॉडल में दिलचस्पी दिखाई है।

पीएम मोदी बोले, भारत सीख रहा है

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुई एक मीटिंग के दौरान, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से कहा कि 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया प्रतिबंधों के मामले में हम आपसे सीख रहे हैं। यह बात मोदी के भारतीय समुदाय के कार्यक्रमों में शामिल होने के दौरान कही गई। मोदी ने मार्वल स्टेडियम में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में लगभग 30,000 लोग जमा हुए थे, और उन्हें गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

भारतीय समुदाय के बीच आकर उत्साहित हूं: पीएम मोदी

मेलबर्न में भारतीय समुदाय के बीच आकर बहुत उत्साहित हूं। उनका जोश और उत्साह वाकई बेमिसाल है। वे भारत-ऑस्ट्रेलिया दोस्ती के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं। मेलबर्न में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में सम्मान में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम कश्मीरी पंडित कल्चरल एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया की ओर कश्मीरी लोक नृत्य की प्रस्तुति के साथ भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज भी खासे उत्साहित नजर आए।

रणनीतिक साझेदारी में बढ़ेगा जोश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में नये जोश का संचार करने के उद्देश्य से है। जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी तीसरी आधिकारिक यात्रा है और यह ऑस्ट्रेलिया-भारत वार्षिक नेताओं के शिखर सम्मेलन के नजरिये से भी अहम है। यह इंडोनेशिया,ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कवर करने वाली उनकी व्यापक तीन-राष्ट्र यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण चरण भी है।

द्विपक्षीय चर्चा भारत के लिए अहम

मेलबर्न में अपने प्रवास के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी व अल्बानीज के बीच व्यापक द्विपक्षीय चर्चा होना भारत के लिए अहम है। संबंधों के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक आयाम सुदृढ़ करते हुए, प्रधानमंत्री के यात्रा कार्यक्रम में आर्थिक क्षेत्र के साथ प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं, जिसमें भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में उनकी भागीदारी भी शामिल है।
पीएम मोदी का दोनों देशों की प्रमुख कॉरपोरेट हस्तियों को संबोधन भी प्रस्तावित है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Jul 2026 05:37 pm

Published on:

09 Jul 2026 05:37 pm

Hindi News / World / पीएम नरेंद्र मोदी ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर ऑस्ट्रेलिया मॉडल में दिखाई दिलचस्पी,दिया बड़ा संकेत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

British Royal Family: ब्रिटेन राजघराने की करोड़ों की असली कमाई और अकूत संपत्ति का राज जानिए

British Royal Family News.
विदेश

शारजाह से कराची जा रहा बोइंग 737 क्रैश, मलबा बरामद, 5 क्रू मेंबर्स अब भी लापता

Pakistan
विदेश

‘यूक्रेन को हथियार दे रहा अमेरिका, हमें पता है, और हमले से युद्ध लंबा चलेगा’, डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन ने भेजा संदेश

Donald Trump and Vladimir Putin
विदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने की भारत की तारीफ, बोले-‘भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है’

PM Modi
विदेश

भारत को समझना है, तो आम लोगों की ट्रेन या बस में चढ़ जाएं’, PM मोदी के सामने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का बयान

PM Narendra Modi And Australia PM
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.