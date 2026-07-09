9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘ईरान पर और भी ज़्यादा ताकत से हमला करने के लिए हमारी सेना तैयार’, इज़रायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ की चेतावनी’

War Against Iran: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच इज़रायल भी आगे आ गया है। इज़रायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ ने ईरान को हमले की चेतावनी दी है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jul 09, 2026

Israel Katz

इज़रायल काट्ज़ (File Photo)

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच चल रहा सीज़फायर खत्म हो गया है और दोनों ने एक-दूसरे के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ शांति समझौता अब खत्म हो गया है और ईरान के साथ डील करना समय की बर्बादी है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव में इज़रायल की भी एंट्री हो गई है। इज़रायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ (Israel Katz) ने ईरान को ऐसी चेतावनी दी है जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है।

''ईरान पर और भी ज़्यादा ताकत से हमला करने के लिए…''

हत्ज़ेरिम एयरबेस पर एक सैन्य समारोह के दौरान इज़रायल के रक्षा मंत्री काट्ज़ ने ईरान को खुलेआम चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "अगर ज़रूरत पड़ी, तो ईरान पर और भी ज़्यादा ताकत से हमला करने के लिए हमारी सेना तैयार है। इज़रायली सेना जंग फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है और अलर्ट मोड पर है, जिससे हवाई दबदबा फिर से हासिल किया जा सके और ईरान पर दोबारा हमला करके खतरों को खत्म किया जा सके। ज़रूरत पड़ने पर तीसरी बार भी ईरान पर हमले किए जाएंगे।"

तीसरी बार हमले से काट्ज़ का क्या है मतलब?

पिछले साल जून में ईरान और इज़रायल के बीच 12 दिन युद्ध चला था। ईरान पर इज़रायल की तरफ से यह पहला युद्ध था। इस साल फरवरी में भी ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध करीब 40 दिन चला था, जो दूसरा युद्ध था। काट्ज़ का इशारा इस ओर है कि इज़रायली सेना ईरान के खिलाफ तीसरी बार हमले करते हुए युद्ध शुरू करने के लिए तैयार है।

ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान नहीं हुआ खत्म

काट्ज़ ने आगे कहा, "हमने साबित कर दिया है कि इज़रायली एयरफोर्स की लंबी पहुंच यमन से लेकर ईरान तक कहीं भी हो सकती है। फिर भी हमें यह भी मानना ​​होगा कि ईरान के खिलाफ यह सैन्य अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है।"

नेतन्याहू की दो-टूक - "युद्ध नहीं हुआ खत्म"

इसी बीच इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने दो-टूक सुना दी है कि ईरान के खिलाफ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उनकी नीति साफ है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, चाहे कोई समझौता हो या न हो।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

09 Jul 2026 11:45 pm

Published on:

09 Jul 2026 11:42 pm

Hindi News / World / ‘ईरान पर और भी ज़्यादा ताकत से हमला करने के लिए हमारी सेना तैयार’, इज़रायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ की चेतावनी’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बेंजामिन नेतन्याहू की दो-टूक – ‘ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं हुआ खत्म’

Benjamin Netanyahu
विदेश

अमेरिका में टेक वर्कर ने की पत्नी की हत्या, 9 महीने बाद वारदात का खुलासा

Indian Tech Worker
विदेश

चीन की जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अब तक 28 लोगों की मौत,छत पर फंसे मजदूरों के VIDEO आए सामने

China news
विदेश

पाक की सुरक्षा एजेंसियों पर चीन-भारत से जुड़े हैकर्स का हमला, एक विभाग ने कहा- तनाव के दौरान यूजर क्रेडेंशियल्स चोरी हुए

cyber fraud
विदेश

British Royal Family: ब्रिटेन राजघराने की करोड़ों की असली कमाई और अकूत संपत्ति का राज जानिए

British Royal Family News.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.