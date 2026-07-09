ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच चल रहा सीज़फायर खत्म हो गया है और दोनों ने एक-दूसरे के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ शांति समझौता अब खत्म हो गया है और ईरान के साथ डील करना समय की बर्बादी है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव में इज़रायल की भी एंट्री हो गई है। इज़रायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ (Israel Katz) ने ईरान को ऐसी चेतावनी दी है जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है।