ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म न होने और लेबनान से सेना न हटाने की बात कहते हुए नेतन्याहू ने अपने इरादे जता दिए हैं। उनके इन दोनों बयानों से एक तरफ तो लगता है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के साथ हैं क्योंकि अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू का यह कहना इसी ओर इशारा करता है। हालांकि हमलों और सीज़फायर के अंत के बावजूद खुद ट्रंप ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता ईरान से युद्ध फिर से शुरू होगा। हाल ही में ट्रंप ने यह भी कहा था नेतन्याहू जल्द ही लेबनान से अपनी सेना हटाएंगे। ऐसे में नेतन्याहू के बयानों से ट्रंप के खिलाफ उनकी खिलाफत भी झलकती है और ऐसा लग रहा है कि ईरान पर अमेरिकी हमले को वह अपनी बात साबित करने के लिए एक मौके के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।