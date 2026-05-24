ईरान-अमेरिका के बीच जल्द हो सकती है पाकिस्तान में बातचीत, शहबाज़ शरीफ ने जताई उम्मीद

पाकिस्तानी पीएम शरीफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति स्थापित करने के उनके असाधारण प्रयासों के लिए और आज दिन में सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, यूएई, जॉर्डन और पाकिस्तान के नेताओं के साथ एक बहुत ही उपयोगी और सार्थक टेलीफ़ोन वार्ता आयोजित करने के लिए बधाई देता हूं। इस टेलीफोन वार्ता में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया और मैं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके अथक प्रयासों की प्रशंसा करता हूँ। इन चर्चाओं से मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान करने और क्षेत्र में स्थायी शांति लाने के लिए जारी शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने का एक उपयोगी अवसर प्राप्त हुआ। पाकिस्तान पूरी निष्ठा के साथ अपने शांति प्रयासों को जारी रखेगा और हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्द ही शांति-वार्ता के अगले दौर की मेजबानी करेंगे।"