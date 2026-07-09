एथेनॉल पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, इतना अहंकार ठीक नहीं, सस्ता मिले पेट्रोल

E20 Controversy: AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एथेनॉल मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर हमला बोला है। ट्विवटर हेंडल पर जारी एक बयान में केजरीवाल ने कहा कि मैंने 2-3 चैनलों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का एक इंटरव्यू देखा। वे इथेनॉल के मामले पर कुछ सफाई दे रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि लोगों को कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा।

उन्होने अपने बयान में कहा कि मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा यह कहना है कि ऐसा अहंकार ठीक नहीं है। यह तानाशाही है। जब करोड़ों लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो एक जिम्मेदार सरकार का फर्ज है कि वह उनकी बात सुने। लोगों की बात सुनिए।