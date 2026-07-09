‘मेरी बेटी को अगवा करने की धमकियां मिलीं’, BJP में शामिल होकर सुखेंदु शेखर ने TMC और ममता बनर्जी पर लगाए कई आरोप

कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि यह बहुत आसान है। अगर आप संगठन के प्रति समर्पित हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो BJP ही एक ऐसी पार्टी है जो मेरिट (योग्यता) के आधार पर काम करती है, न कि पक्षपात, 'किचन कैबिनेट' या गुटबाजी के आधार पर। अगर आप INDIA गठबंधन और उसमें शामिल पार्टियों को देखें, तो वहां सब कुछ गुटबाजी और 'किचन कैबिनेट' का ही खेल है।