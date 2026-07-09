E20 पेट्रोल विवाद: हरदीप सिंह पुरी के बयान पर भड़के अरविंद केजरीवाल, कहा- इतना घमंड अच्छा नहीं, लोगों की बात सुनें

आप प्रमुख ने कहा कि लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि ई-20 पेट्रोल की कीमत सामान्य पेट्रोल से कम रखी जाए, लेकिन सरकार इस मांग पर भी ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने दावा किया कि कई वाहन मालिक शिकायत कर रहे हैं कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल से उनकी गाड़ियों की माइलेज कम हो रही है और इंजन पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन सरकार उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं है।