क्या मुकदमे में देरी पर आतंकी कसाब को भी मिल जाती जमानत? UAPA बेल नियम पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस

सरकारी वकील ने कोर्ट को याद दिलाया कि दिल्ली दंगों में 53 बेकसूर लोगों की जान गई थी। उन्होंने 18 मई के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उस जजमेंट के हिसाब से तो अपराध की गंभीरता और आरोपी के रोल को देखने की जरूरत ही नहीं बची है। एस वी राजू ने कहा कि 'हर केस को उसके फैक्ट्स के आधार पर देखा जाना चाहिए।' उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने फैसले 'गुलफिशा फातिमा केस' का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने माना था कि सिर्फ जेल में लंबा वक्त बीत जाना ही जमानत का इकलौता आधार नहीं हो सकता। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि 'इस तरह 'नजीब' के सिद्धांत की व्याख्या की गई और वर्तमान में इसे सही ढंग से लागू भी किया जा रहा है। आप केवल 'देरी' का हवाला देकर बात खत्म नहीं कर सकते। मान लीजिए कि यह देरी अभियुक्त के कारण हुई है, तो आप यह नहीं कह सकते कि उसे जमानत दे दी जाए।'