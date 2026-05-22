दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 97 सिर्फ भारत के, ओडिशा का ये शहर टॉप पर

Worlds Hottest Cities In India: भारत में बीते कुछ दिनों भीषण गर्मी का कहर जारी है। देश के उत्तरी, मध्य ओर पूर्वी हिस्सों में भीषण लू चल रही है। दोपहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से काफी ऊपर पहुंच गया था। शुक्रवार दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 97 भारत में थे। AQI.in के अनुसार, भारतीय समयानुसार दोपहर 2:50 बजे वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 सबसे गर्म शहरों की सूची में भारतीय शहरों का दबदबा रहा। इसमें ओडिशा का बालांगीर 48 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा।