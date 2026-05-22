हीटवेव के कारण पंजाब में अब सरकारी दफ्तरों की बदल गई टाइमिंग, कई राज्यों में पहले ही स्कूलों की कर दी गई है छुट्टी

हीटवेव(फोटो-IANS)
Heatwave News: देशभर में गर्मी और हीटवेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से भी समय-समय पर कई तरह के अलर्ट जारी किये जा रहे हैं। देश के अधिकतर राज्यों में गर्मी का यही हाल है। सभी राज्य अपने अनुसार हीटवेव को देखते हुए जरुरी फैसले भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य के सभी सरकारी दफ्तर 7:30 से 1:30 के बीच चलेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान की अपने सोशल मीडिया साइट 'X' पर इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही यह भी ऐलान किया गया है कि सभी स्कूलों की सभी कक्षाएं भी इसी समय पर चलेंगी।
देश के कई हिस्सों में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अब बच्चों की पढ़ाई पर भी असर डालने लगी है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और मध्य भारत तक तापमान लगातार 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकारें और जिला प्रशासन छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव कर रहे हैं या फिर गर्मी की छुट्टियां पहले शुरू कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में गर्म हवाओं और तेज लू को लेकर चेतावनी जारी की है। इसी के बाद अलग-अलग राज्यों ने एहतियात के तौर पर फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, ताकि बच्चों को दोपहर की खतरनाक गर्मी से बचाया जा सके।
कई राज्यों ने भी गर्मी को देखते हुए स्कूलों का कैलेंडर बदल दिया है। दिल्ली में स्कूल 11 मई से ही बंद कर दिए गए थे और अब 1 जुलाई को दोबारा खुलेंगे। राजस्थान सरकार ने 17 मई से 20 जून तक गर्मी की छुट्टियों का ऐलान किया है। हरियाणा में स्कूलों को जून महीने भर बंद रखने का फैसला लिया गया है। यहां 1 जून से 30 जून तक अवकाश रहेगा। पंजाब में भी 25 मई से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और जुलाई की शुरुआत में स्कूल फिर खुलेंगे। बिहार में आदेश के मुताबिक 22 मई से 26 मई तक पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी तरह बंद रहेगी।
|राज्य
|आदेश
|Delhi
|May 11 to July 1
|Uttar Pradesh
|May 20 to June 15
|Bihar
|June 1 to June 20
|Rajasthan
|May 17 to June 20
|Haryana
|June 1 to June 30
|Punjab
|May 25 to July 1
|Telangana
|April 24 to June 11
|Andhra Pradesh
|April 24 to June 11
|Odisha
|From April 27
|Chhattisgarh
|April 20 to June 15
|West Bengal
|May 11 to May 31
|Patna
|Std 5 classes suspended till May 26
|Lucknow
|Summer vacation from May 22
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग