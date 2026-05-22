हीटवेव के कारण पंजाब में अब सरकारी दफ्तरों की बदल गई टाइमिंग, कई राज्यों में पहले ही स्कूलों की कर दी गई है छुट्टी



देश के कई हिस्सों में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अब बच्चों की पढ़ाई पर भी असर डालने लगी है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और मध्य भारत तक तापमान लगातार 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकारें और जिला प्रशासन छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव कर रहे हैं या फिर गर्मी की छुट्टियां पहले शुरू कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में गर्म हवाओं और तेज लू को लेकर चेतावनी जारी की है। इसी के बाद अलग-अलग राज्यों ने एहतियात के तौर पर फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, ताकि बच्चों को दोपहर की खतरनाक गर्मी से बचाया जा सके।