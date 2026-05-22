चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी को लगा एक और बड़ा झटका, एकसाथ 16 पार्टी पार्षदों ने दिया इस्तीफा



आपको बता दें कि टीएमसी ने हार के बाद विरोध प्रदर्शन किया था। जिसमें 80 विधायकों में से सिर्फ 35 विधायक ही इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे। जिससे इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या पार्टी के अंदर हर के बाद सब थी नहीं है? हालांकि इस पर पार्टी नेता का बयान भी सामने आया। टीएमसी नेता शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि कई विधायक संगठनात्मक जिम्मेदारियों और निजी कारणों की वजह से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में किसी तरह की टूट या बगावत जैसी स्थिति नहीं है।