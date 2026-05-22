20 साल का सूखा खत्म, अब आई दोस्ती की नई आंधी! पीएम मोदी और साइप्रस के बीच ये 5 समझौते बदल देंगे दुनिया का नक्शा

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, राष्ट्रपति निकोस की यह यात्रा दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून 2025 में हुई साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा का अगला पड़ाव है। जून 2025 में पीएम मोदी दो दशकों में साइप्रस जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। उस यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को जो रफ्तार दी थी, उसे अब और मजबूत किया जा रहा है। रणनीतिक रूप से यह बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि साइप्रस इस समय यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है, जिससे भारत के लिए पूरे यूरोप के बाजार में पैठ बनाना आसान हो जाएगा।