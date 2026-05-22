‘सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग करने से काम नहीं चलेगा’ महिला सुरक्षा पर CM विजय के बयान पर भड़के DMK विधायक

डीएमके विधायक ने यह भी कहा कि एआईएडीएमके और कांग्रेस के कई सदस्यों ने डीएमके में शामिल होने में रुचि दिखाई है। पार्टी नेतृत्व से स्वीकृति और तारीख मिलने के बाद उन्हें 28 तारीख को पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम द्रविड़ संस्कृति की रक्षा करने वाला आंदोलन है। स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में राधाकृष्णन ने कहा कि गठबंधन से संबंधित निर्णय पार्टी नेतृत्व द्वारा लिए जाएंगे।