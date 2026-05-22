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‘सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग करने से काम नहीं चलेगा’ महिला सुरक्षा पर CM विजय के बयान पर भड़के DMK विधायक

DMK MLA Anitha Radhakrishnan: डीएमके विधायक ने तमिलनाडु में महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर प्रदेश के सीएम थलापति विजय पर ​तीखा हमला बोला है।

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चेन्नई

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Shaitan Prajapat

May 22, 2026

DMK MLA Anitha Radhakrishnan

DMK MLA Anitha Radhakrishnan

DMK MLA Anitha Radhakrishnan Slams Vijay: द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम (डीएमके) की विधायक अनीता राधाकृष्णन ने शुक्रवार को महिला सुरक्षा को लेकर तमिलनाडु मुख्यमंत्री विजय पर तंज कसा है। DMK विधायक अनीता राधाकृष्णन ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और प्रभावी कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और उन्होंने टिप्पणी की कि केवल फिल्मों की तरह अभिनय करना पर्याप्त नहीं है।

डीएमके विधायक ने सीएम विजय पर कसा तंज

तिरुचेंदूर निर्वाचन क्षेत्र से डीएमके की ओर से चुनाव लड़ने वाले और सातवीं बार विधायक चुने गए राधाकृष्णन ने आधिकारिक तौर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के विधायक कार्यालय में काम शुरू कर दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, तमिलनाडु में न तो कानून व्यवस्था है और न ही महिलाओं की सुरक्षा, केवल फिल्मों की तरह अभिनय करना ही काफी नहीं है, इसे व्यवहार में भी लागू किया जाना चाहिए।

3 जून को मनाया जाएगा करुणानिधि का बर्थडे

राधाकृष्णन ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के जन्मदिन 3 जून को धूमधाम से मनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि समारोह में करुणानिधि और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा जनता के हित में किए गए कार्यों और उपलब्धियों को उजागर किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उत्सव के हिस्से के रूप में, तिरुचेंदूर, श्रीवैकुंठम और ओट्टापिडारम निर्वाचन क्षेत्रों में कक्षा 10 की सार्वजनिक परीक्षाओं में शीर्ष तीन रैंक हासिल करने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले लैपटॉप वितरित किए जाएंगे।

AIADMK और कांग्रेस के कई सदस्य डीएमके में होंगे शामिल

डीएमके विधायक ने यह भी कहा कि एआईएडीएमके और कांग्रेस के कई सदस्यों ने डीएमके में शामिल होने में रुचि दिखाई है। पार्टी नेतृत्व से स्वीकृति और तारीख मिलने के बाद उन्हें 28 तारीख को पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम द्रविड़ संस्कृति की रक्षा करने वाला आंदोलन है। स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में राधाकृष्णन ने कहा कि गठबंधन से संबंधित निर्णय पार्टी नेतृत्व द्वारा लिए जाएंगे।

स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में राधाकृष्णन ने कहा कि गठबंधन से संबंधित निर्णय पार्टी नेतृत्व द्वारा लिए जाएंगे। तिरुचेंदूर में विकास पहलों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि योजनाओं में एक नई भूमिगत जल निकासी परियोजना, श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है, जिसमें मंदिर से उचित कनेक्टिविटी के साथ 1,000 एकड़ में फैली एक विशाल पार्किंग सुविधा भी शामिल है।

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Updated on:

22 May 2026 03:23 pm

Published on:

22 May 2026 02:30 pm

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