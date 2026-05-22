महिलाओं को फ्री यात्रा, बंगाल सरकार ने किया ऐलान, जानें कैसे उठाए फायदा

Nari Shakti Free Transport Scheme Kolkata: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। बंगाल की बीजेपी सरकार ने शुक्रवार को महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को लेकर आदेश जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में इसका जिक्र किया था। अब बंगाल परिवहन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। शुभेन्दु अधिकारी ने प्रदेश की कमान संभालते ही एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे है।