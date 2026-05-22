‘आग से न खेले CM शुभेन्दु अधिकारी, हुमायूं कबीर की बंगाल सरकार को खुली चेतावनी

पश्चिम बंगाल सरकार ने 13 मई को अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर प्रतिबंध लगाया है। नियम तोड़ने पर 6 महीने तक की जेल या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा, गाय की कुर्बानी ईद-उल-जुहा का हिस्सा नहीं है और इस्लाम में यह कोई धार्मिक आवश्यकता नहीं।