बस-ऑटोरिक्शा में हुई भीषण टक्कर, ओडिशा में 6 लोगों की मौत और 4 घायल

दुनियाभर में सड़क हादसों (Road Accidents) के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन कहीं न कहीं इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। हर साल सड़क हादसों की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। भारत में भी सड़क हादसों के कई मामले आए दिन ही देखने को मिलते हैं। अब इसी तरह का एक हादसा आज, शुक्रवार, 22 मई को ओडिशा (Odisha) के गंजाम (Ganjam) जिले में हुआ।