PM मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले बिक्रम साव को मिली जान से मारने की धमकी, PAK और बांग्लादेश से आए कॉल्स

Jhalmuri Seller Bikram Sau Death Threats: : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'झालमुड़ी' खिलाने वाले एक स्थानीय दुकानदार बिक्रम साव को जान से मारने की धमकी मिली है। दुकानदार को अब अंतरराष्ट्रीय नंबरों से जान से मारने की फोन आ रहे है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से कॉल आई है। जान से मारने की धमकी मिलने के पूरा परिवार डर के साये में है। पीएम मोदी को अपने हाथों से तैयार कर झालमुड़ी खिलाने के बाद बिक्रम साव सोशल मीडिया पर रातोंरात लोकप्रिय हो गए थे। लेकिन यह शोहरत अब उसके और उसके परिवार के लिए खौफ का सबब बन गई है।