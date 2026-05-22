तमिलनाडु में ‘वंदे मातरम’ पर सियासतः शपथ ग्रहण में गीतों के क्रम पर सवाल, DMK ने विजय सरकार पर घेरा

Vande Mataram vs Tamil anthem controversy: तमिलनाडु में आज हुए कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक बार फिर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। समारोह में तमिल राज्य गीत 'तमिल थाई वजथु' को फिर से तीसरे स्थान पर बजाया गया, जिसके बाद राज्य में सरकार की ओर से क्षेत्रीय परंपराओं का सम्मान नहीं करने को लेकर आलोचना तेज हो गई है। बता दें कि यह लगातार तीसरी बार है जब किसी आधिकारिक कार्यक्रम में तमिल राज्य गीत को प्रोटोकॉल में तीसरे स्थान पर रखा गया। इससे पहले भी विपक्ष ने गुरुवार को मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह और उससे पहले मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को प्राथमिकता दिए जाने पर आपत्ति जताई थी।