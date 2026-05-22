School Holiday: भीषण गर्मी के कारण कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान, जानिए कब तक रहेंगे बंद

छुट्टियों में छोटे-छोटे ट्रिप प्लान करना बच्चों के लिए बेहद मजेदार होता है। यह न सिर्फ नई जगहों को देखने का मौका देता है, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर भी देता है। चाहे वह हिल स्टेशन की सैर हो या पास के किसी ऐतिहासिक स्थल की यात्रा, हर अनुभव बच्चों की यादों में हमेशा के लिए बस जाता है।