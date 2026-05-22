School Holiday: भीषण गर्मी के कारण कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान, जानिए कब तक रहेंगे बंद

स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान (AI Image)
Summer School Holiday: देशभर के स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसे-जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कई राज्यों में कर दिया गया है। आइए जानते हैं आपके राज्य में स्कूल कब से बंद होंगे और कब खुलेंगे, देखिए लिस्ट।
गर्मी के मौसम में स्कूलों की छुट्टियां स्टूडेंट्स के लिए राहत लेकर आती हैं। यह समय न सिर्फ बच्चों के लिए आराम और मस्ती का होता है, बल्कि वे परिवार और दोस्तों के साथ घूमने-फिरने और नई चीजें सीखने का आनंद भी लेते हैं।
|राज्य
|छुट्टियों की तारीख
|छत्तीसगढ़
|20 अप्रैल से 15 जून 2026 तक
|आंध्र प्रदेश
|24 अप्रैल से 11 जून 2026 तक
|तेलंगाना
|24 अप्रैल से 11 जून 2026 तक
|ओडिशा
|27 अप्रैल से शुरू
|दिल्ली
|11 मई से 30 जून 2026 तक
|उत्तर प्रदेश
|20 मई से 15 जून 2026 तक
|बिहार
|1 जून से 20 जून 2026 तक
|हरियाणा
|25 मई से 30 जून 2026 तक
|राजस्थान
|17 मई से 20 जून 2026 तक
गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ स्कूल से ब्रेक लेने का समय नहीं हैं, बल्कि यह खुद को खोजने और नई चीजें सीखने का सुनहरा अवसर भी हैं। आइए जानते हैं कि आप इन छुट्टियों को कैसे यादगार बना सकते हैं:
छुट्टियों में छोटे-छोटे ट्रिप प्लान करना बच्चों के लिए बेहद मजेदार होता है। यह न सिर्फ नई जगहों को देखने का मौका देता है, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर भी देता है। चाहे वह हिल स्टेशन की सैर हो या पास के किसी ऐतिहासिक स्थल की यात्रा, हर अनुभव बच्चों की यादों में हमेशा के लिए बस जाता है।
छुट्टियां सिर्फ मस्ती के लिए नहीं हैं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का मौका भी हैं। आप इस समय ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, या कोई खेल सीख सकते हैं। इससे न केवल आपका हुनर बढ़ता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास और रचनात्मकता भी बढ़ती है।
पढ़ाई के लंबे समय के बाद शरीर और दिमाग को आराम देना बेहद जरूरी है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, योग कर सकते हैं या सिर्फ परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। इससे दिमाग तरोताजा रहता है और जब स्कूल खुलेंगे तो पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।
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