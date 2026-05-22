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School Holiday: भीषण गर्मी के कारण कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान, जानिए कब तक रहेंगे बंद

School Holiday List: देशभर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों की तारीखों का ऐलान हो गया है। यह समय बच्चों के लिए मस्ती, ट्रिप और नई स्किल सीखने का मौका लेकर आता है।

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भारत

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Devika Chatraj

May 22, 2026

School Holiday

स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान (AI Image)

Summer School Holiday: देशभर के स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसे-जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कई राज्यों में कर दिया गया है। आइए जानते हैं आपके राज्य में स्कूल कब से बंद होंगे और कब खुलेंगे, देखिए लिस्ट।

बच्चों के लिए राहत भरी गर्मी की छुट्टियां

गर्मी के मौसम में स्कूलों की छुट्टियां स्टूडेंट्स के लिए राहत लेकर आती हैं। यह समय न सिर्फ बच्चों के लिए आराम और मस्ती का होता है, बल्कि वे परिवार और दोस्तों के साथ घूमने-फिरने और नई चीजें सीखने का आनंद भी लेते हैं।

किस राज्य में कब बंद रहेंगे स्कूल देखें लिस्ट

राज्यछुट्टियों की तारीख
छत्तीसगढ़20 अप्रैल से 15 जून 2026 तक
आंध्र प्रदेश24 अप्रैल से 11 जून 2026 तक
तेलंगाना24 अप्रैल से 11 जून 2026 तक
ओडिशा27 अप्रैल से शुरू
दिल्ली11 मई से 30 जून 2026 तक
उत्तर प्रदेश20 मई से 15 जून 2026 तक
बिहार1 जून से 20 जून 2026 तक
हरियाणा25 मई से 30 जून 2026 तक
राजस्थान17 मई से 20 जून 2026 तक

गर्मियों की छुट्टियों का आनंद कैसे लें

गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ स्कूल से ब्रेक लेने का समय नहीं हैं, बल्कि यह खुद को खोजने और नई चीजें सीखने का सुनहरा अवसर भी हैं। आइए जानते हैं कि आप इन छुट्टियों को कैसे यादगार बना सकते हैं:

1. परिवार और दोस्तों के साथ ट्रिप

छुट्टियों में छोटे-छोटे ट्रिप प्लान करना बच्चों के लिए बेहद मजेदार होता है। यह न सिर्फ नई जगहों को देखने का मौका देता है, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर भी देता है। चाहे वह हिल स्टेशन की सैर हो या पास के किसी ऐतिहासिक स्थल की यात्रा, हर अनुभव बच्चों की यादों में हमेशा के लिए बस जाता है।

2. नई स्किल सीखें

छुट्टियां सिर्फ मस्ती के लिए नहीं हैं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का मौका भी हैं। आप इस समय ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, या कोई खेल सीख सकते हैं। इससे न केवल आपका हुनर बढ़ता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास और रचनात्मकता भी बढ़ती है।

3. आराम और रिचार्ज

पढ़ाई के लंबे समय के बाद शरीर और दिमाग को आराम देना बेहद जरूरी है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, योग कर सकते हैं या सिर्फ परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। इससे दिमाग तरोताजा रहता है और जब स्कूल खुलेंगे तो पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।

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Published on:

22 May 2026 12:32 pm

Hindi News / National News / School Holiday: भीषण गर्मी के कारण कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान, जानिए कब तक रहेंगे बंद

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