IMD Alert: केरल में 26 मई तक मानसून की दस्तक, उत्तर भारत में हीटवेव का कहर; कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

IMD Alert: उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है और लोगों को मानसून से राहत की उम्मीद है। वहीं गुजरात, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में आज से प्री-मानसून गतिविधियां शुरू होने के आसार हैं, जो सप्ताह के अंत तक जारी रह सकती हैं। हालांकि उत्तर भारत को अभी गर्मी से राहत मिलने के संकेत नहीं हैं। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज हवा चल सकती है।