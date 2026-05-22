माउंट एवरेस्ट पर गूंजा वंदे मातरम, BSF की पहली ऑल विमेन टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करके रचा इतिहास

भारत की सीमा सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाली सीमा सुरक्षा बल (BSF) की महिला जवानों ने एक नया इतिहास रच दिया है। बीएसएफ की पहली ऑल विमेन माउंटेनियरिंग टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक पहुंचकर देश का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि को बीएसएफ के डायमंड जुबली वर्ष के दौरान हासिल किया गया, जिसने इस अभियान को और अधिक खास बना दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीम की सफलता पर खुशी जताते हुए इसे नारी शक्ति, देशभक्ति और समर्पण का दुर्लभ उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि महिला जवानों ने असाधारण साहस और दृढ निश्चय का परिचय दिया है।