देश में बदलेगा मौसम का मिजाज: 22, 23, 24 और 25 मई को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में बरसेंगे बादल

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 22 से 25 मई 2026 के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मौसम काफी सक्रिय रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में इस अवधि के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। विशेष रूप से 23 से 25 मई के बीच असम और मेघालय में व्यापक वर्षा की स्थिति बन सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 22 से 25 मई के दौरान अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने और कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज हवाएं चल सकती हैं और कई स्थानों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी संभव हैं। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है।