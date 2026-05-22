NEET विवाद पर गरमाई राजनीति, NTA के ‘नो पेपर लीक’ बयान पर भड़का विपक्ष,बोला- ‘पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था’



नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह के बयान पर CPI के जनरल सेक्रेटरी डी. राजा ने कहा कि यह बहुत शर्मनाक है कि जो लोग सत्ता में हैं और जिनके पास अधिकार है, वे इस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ सवाल लीक कैसे हुए? इसके लिए किसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए? इसने युवाओं की जिंदगी पर असर डाला है। ये लोग इतने असंवेदनशील हैं कि पूरे मामले को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई यह कैसे कह सकता है कि सिर्फ कुछ सवाल लीक हुए, पूरा प्रश्न पत्र नहीं? डी. राजा ने आगे जोड़ा कि क्या उन्हें लगता है कि लोग समझते नहीं हैं। हमें युवाओं, खासकर छात्रों की भावनाओं को समझना चाहिए। इस तरह के बयानों से युवाओं में और ज्यादा गुस्सा भड़केगा।