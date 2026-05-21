‘NEET Paper Leak नहीं हुआ’, NTA चीफ ने संसदीय कमेटी के सामने नहीं मानी लीक होने की बात

NEET UG 2026 की परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल PDF के जरिए पेपर लीक होने के आरोप सामने आए। इसके बाद NTA ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। CBI ने मामले की जांच शुरू की और राजस्थान से महाराष्ट्र तक फैले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच में पता चला कि पेपर असल में हाथ से लिखा गया था। आरोप है कि राजस्थान के एक अभ्यर्थी के पिता दिनेश बिवाल ने इसे स्कैन करके PDF तैयार किया और कोचिंग नेटवर्क के जरिए फैलाया। CBI के अनुसार इस जाल में छात्रों से 2 लाख से 5 लाख रुपये तक वसूले गए।