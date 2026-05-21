‘दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, जबकि राहुल गांधी की सोच ही नकारात्मक है’, पीयूष गोयल ने पीएम को बताया बड़े विजन वाला नेता

Piyush Goyal On Rahul Gandhi: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर थे। यूएई,नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे से वापस आ गए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने मीडिया से बात की। पीएम मोदी पर बोलते हुए गोयल ने कहा कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर भरोसा जता रही है। पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी की हालिया पांच देशों की यात्रा का जिक्र करते हुए इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया। उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे के दौरान दुनिया ने भारत की ताकत को महसूस किया।