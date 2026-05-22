‘कितने में बेची थी राज्यसभा सीट’, गद्दार कहे जाने पर भड़के हरभजन सिंह, AAP छोड़ने के बाद खोली पोल

Harbhajan Singh Traitor Controversy: पंजाब की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान बीजेपी राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी पर राज्यसभा सीटों और कैबिनेट पदों के बंटवारे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में राजनीतिक लाभ के लिए कई फैसले किए गए और सही समय आने पर वह इन सौदों से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक करेंगे। यह बयान उस समय आया जब आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। हरभजन सिंह के इस बयान ने पंजाब की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है।