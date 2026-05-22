‘कितने में बेची थी राज्यसभा सीट’, गद्दार कहे जाने पर भड़के हरभजन सिंह, AAP छोड़ने के बाद खोली पोल

हरभजन सिंह (फोटो- एएनआई)
Harbhajan Singh Traitor Controversy: पंजाब की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान बीजेपी राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी पर राज्यसभा सीटों और कैबिनेट पदों के बंटवारे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में राजनीतिक लाभ के लिए कई फैसले किए गए और सही समय आने पर वह इन सौदों से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक करेंगे। यह बयान उस समय आया जब आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। हरभजन सिंह के इस बयान ने पंजाब की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है।
हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब में राज्यसभा सीटों को लेकर कई ऐसे फैसले हुए जिनकी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सीटें बेची गईं और कई लोगों को राजनीतिक फायदे पहुंचाए गए। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन कहा कि समय आने पर वह बताएंगे कि किसे क्या लाभ मिला और किसके कहने पर फैसले लिए गए। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब AAP समर्थक लगातार उनसे राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं।
हरभजन सिंह ने केवल राज्यसभा सीटों तक ही अपने आरोप सीमित नहीं रखे। उन्होंने पंजाब में कैबिनेट पदों के बंटवारे को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कुछ मंत्री पद निजी हितों को ध्यान में रखकर दिए गए और इससे पंजाब के हितों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं ने अपने फायदे के लिए पूरे राज्य को लूट लिया। इस बयान के बाद पंजाब की सियासत में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दल भी अब इन आरोपों को लेकर AAP नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
हरभजन सिंह हाल ही में छह अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ AAP छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद से AAP समर्थकों ने उन पर लगातार निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर उन्हें गद्दार कहकर आलोचना की गई और आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने सांसदों को दल बदलने के लिए बड़ी रकम की पेशकश की। हरभजन ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने किसी नेता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया, जबकि उन्हें लगातार निशाना बनाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब की जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है और वह उचित समय पर सभी तथ्यों को सामने रखेंगे।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग