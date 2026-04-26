भगवंत मान ने हरभजन सिंह की हटाई सुरक्षा तो मोदी सरकार ने तैनात किए CRPF कमांडो, अन्य सांसदों को भी मिलेगी सिक्योरिटी

MHA Grants CRPF Security To Harbhajan Singh: आम आदमी पार्टी को छोड़ने के बाद रविवार को पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य सभा सांसद हरभजन सिंह की सुरक्षा हटा दी। इसके थोड़े समय बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सांसद सिंह को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) की सिक्योरिटी दी है। बता दें कि एक दिन पहले ही हरभजन सिंह के आवास के बाहर पंजाब का गद्दार लिख दिया था और विरोध प्रदर्शन भी हुआ था।