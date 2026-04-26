BJP में गए 7 सांसदों पर AAP का बड़ा वार! सदस्यता खत्म करने को राष्ट्रपति-राज्यसभा अध्यक्ष से गुहार

दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, जिससे पार्टी को अंदर से कमजोर किया जा सके। दूसरी तरफ BJP ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि AAP के नेता निराश होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी छोड़ने वाले सभी सांसद समझदार और अनुभवी हैं, और वे काफी समय से AAP में खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा से खुद ही पार्टी छोड़ने का फैसला लिया।