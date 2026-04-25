‘पहले फटी पैंट पहनते थे, CM बनते ही 100 करोड़ का घर बना लिया’; स्वाति मालीवाल का अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला

मालीवाल ने मई 2024 में अपने साथ हुई बदसलूकी का जिक्र करते हुए कहा कि केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी। उन्होंने आरोप लगाया, 'जिस आदमी के लिए मैंने 2006 से अपना खून-पसीने एक किया, उसने अपने ही घर में एक गुंडे से मुझे पिटवाया। जब मैंने आवाज उठाई, तो मुझ पर एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाया गया। मुझे दो साल तक संसद में बोलने का मौका नहीं दिया गया। केजरीवाल पूरी तरह से महिला विरोधी हैं।'