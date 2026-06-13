ममता बनर्जी पर FIR को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी का BJP पर तीखा हमला, कहा- ‘एजेंसियां अब भाजपा का चुनावी टूलकिट बन चुकी हैं’

शिकायतकर्ता तुषार कांति दास के अनुसार, 9 मार्च को कोलकाता के एस्प्लेनेड (धर्मतला) स्थित मेट्रो चैनल के पास आयोजित धरना मंच से दिए गए ममता बनर्जी के भाषण में कथित तौर पर भ्रामक और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन बयानों का उद्देश्य शांति भंग करना, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करना और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना था। मामले पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत प्राप्त होने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अधिकारी के मुताबिक, भाषण की सामग्री, उसके संदर्भ और उससे जुड़े सभी पहलुओं की विस्तार से जांच की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।