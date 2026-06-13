बंगाल में ममता बनर्जी कितनी मजबूत? अगले इलेक्शन में बिगाड़ सकती हैं BJP का खेल! 2026 चुनाव में केवल 5% कम मिले थे वोट

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आज शनिवार सुबह अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित कालीघाट आवास पर CID की रेड पड़ी। पार्टी के कई नेता शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यही कारण है कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे माहौल में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ममता बनर्जी अगले विधानसभा चुनाव में वापसी कर पाएंगी।