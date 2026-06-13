13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

इस गर्मी दिल्ली में फिर लौटी लोगों की पसंदीदा बीयर, बिक्री में दिखा बड़ा उछाल, एक्साइज विभाग रख रहा नजर

Delhi Beer Sales: दिल्ली में इस गर्मी लोगों की पसंदीदा बीयर ब्रांडों की वापसी देखने को मिल रही है। एक्साइज विभाग की सख्त निगरानी के बीच राष्ट्रीय बीयर ब्रांडों की बिक्री में बड़ा उछाल दर्ज हुआ है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jun 13, 2026

Delhi Beer Brands

प्रतीकात्मक तस्वीर

Delhi Beer Brands: दिल्ली में पिछले कुछ सालों में शराब और बीयर बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। निजी शराब दुकानें बंद होने के बाद ज्यादातर बिक्री सरकारी ठेकों से होने लगी और कई मशहूर बीयर ब्रांड दुकानों से गायब सी हो गईं थी। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। इस गर्मी में दिल्ली के सरकारी ठेकों पर लोगों की पसंदीदा बीयर फिर से मिलने लगी है। वहीं एक्साइज विभाग बिक्री और स्टॉक दोनों पर करीबी निगरानी बनाए हुए है। इससे बीयर पीने वालों में खुशी है और बिक्री में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

लोकप्रिय बीयर ब्रांडों की वापसी

साल 2022 में पुरानी एक्साइज नीति लागू होने के बाद दिल्ली में शराब की बिक्री पूरी तरह सरकारी ठेकों के जरिए होने लगी। शहर में करीब 700 सरकारी शराब दुकानें हैं, जिन्हें अलग-अलग सरकारी एजेंसियां चलाती हैं। इस दौरान कई लोगों की शिकायत थी कि उनकी पसंद की मशहूर बीयर दुकानों पर आसानी से नहीं मिल रही थी और उसकी जगह दूसरे कम फेमस ब्रांड ज्यादा दिखाई देते थे। इसके चलते कई लोग बीयर खरीदने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक जाने लगे। इससे दिल्ली में शराब की बिक्री और सरकार की कमाई पर भी असर पड़ा। अब हालात बदल रहे हैं और लोगों की पसंदीदा बीयर ब्रांड फिर से दुकानों पर दिखाई देने लगी हैं।

ब्रांड पुश पर सख्ती का असर

ब्रुअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) के महानिदेशक विनोद गिरी के अनुसार, जब दिल्ली में निजी शराब दुकानें थीं तब मशहूर राष्ट्रीय बीयर ब्रांडों की हिस्सेदारी करीब 80% थी। लेकिन सरकारी ठेकों की व्यवस्था आने के बाद यह लगातार घटती गई और पिछले साल मई में करीब 24% तक पहुंच गई। हालांकि इस साल मई में यह बढ़कर 54% हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि उद्योग की शिकायतों के बाद एक्साइज विभाग ने दुकानों पर निगरानी बढ़ाई और जांच शुरू की। विभाग का कहना है कि ग्राहक जिस ब्रांड की मांग करे, उसे वही ब्रांड मिलना चाहिए।

बीयर की बिक्री बढ़ी

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल मई में दिल्ली में बीयर की बिक्री पिछले साल के मुकाबले करीब 10% बढ़ी है। मई 2026 में 11,12,761 केस बीयर बिके, जबकि मई 2025 में यह संख्या 10,10,524 केस थी। वहीं मशहूर राष्ट्रीय ब्रांडों की बिक्री भी बढ़कर 5,96,351 केस पहुंच गई, जो पिछले साल 2,47,143 केस थी। दूसरी तरफ कम पहचाने जाने वाले ब्रांडों की हिस्सेदारी घटकर 46 प्रतिशत रह गई है। उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि अगर भविष्य में निजी दुकानें वापस आती हैं और दुकानों पर उपलब्ध स्टॉक की जानकारी खुलकर दिखाई जाती है, तो ग्राहकों को और ज्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं। फिलहाल मौजूदा एक्साइज नीति मार्च 2027 तक लागू रहेगी और नई नीति को लेकर भी तैयारी चल रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

एक्साइज ड्यूटी

Published on:

13 Jun 2026 03:28 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / इस गर्मी दिल्ली में फिर लौटी लोगों की पसंदीदा बीयर, बिक्री में दिखा बड़ा उछाल, एक्साइज विभाग रख रहा नजर

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

2020 दिल्ली दंगे: उमर खालिद और शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दायर की नई जमानत याचिका; दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

Umar Khalid Sharjeel Imam Bail
नई दिल्ली

देश को दे उपदेश, मोदी चले विदेश- कांग्रेस का पीएम पर निशाना; आप के संजय सिंह ने पूछा विदेश से क्या लाते हो?

AAP MP Sanjay Singh
राष्ट्रीय

‘बालकनी में 40 मिनट तक मदद की गुहार लगाते रहे’, पड़ोसियों ने सुनाई दिल्ली तुगलकाबाद अग्निकांड की दर्दनाक कहानी

Tughlaqabad Fire Victims
नई दिल्ली

तेज फैसलों के जरिए नई राजनीतिक लय तलाश रही कांग्रेस

Rahul Priyanka Kharge
नई दिल्ली

नूंह में भीषण सड़क हादसा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 की मौत और दो गंभीर रूप से घायल

Nuh Road Accident
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.