देश को दे उपदेश, मोदी चले विदेश- कांग्रेस का पीएम पर निशाना; आप के संजय सिंह ने पूछा विदेश से क्या लाते हो?

आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि देश यह जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं से भारत के लिए क्या उपलब्धियां लेकर लौटते हैं। पीएम के विदेश दौरों के साथ-साथ सिंह ने भारत की विदेश नीति को लेकर भी कई सवाल उठाए। संजय सिंह ने मीडिया बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री देश में कम और विदेश में ज्यादा समय बिताते हैं। वह फ्रांस जाएं, जर्मनी जाएं, पाकिस्तान जाएं या इटली जाएं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि जब वह विदेश जाते हो तो भारत के लिए क्या उपलब्धि लेकर आते है। सिंह ने आगे कहा कि भारत को सिर्फ एक उपलब्धि नजर आती है कि आप फोटो खिंचवाते हो, हाथ मिलाते हो और भारत के स्वाभिमान और सम्मान से लगातार समझौता करके वापस लौट आते हो।