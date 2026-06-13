13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

2020 दिल्ली दंगे: उमर खालिद और शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दायर की नई जमानत याचिका; दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

Umar Khalid Sharjeel Imam Bail: 2020 दिल्ली दंगे की साजिश (UAPA) मामले में उमर खालिद और शारजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट में नई जमानत याचिका दायर की है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 4 जुलाई तक जवाब मांगा है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jun 13, 2026

Umar Khalid Sharjeel Imam Bail

उमर खालिद और शारजील इमाम ने दायर की नई जमानत याचिका, फोटो सोर्स- ANI

Umar Khalid Sharjeel Imam Bail: साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे 'बड़ी साजिश' रचने के आरोपों के तहत UAPA मामले में जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम ने एक बार फिर जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत के वेकेशन जज डॉ. सुमेध कुमार सेठी ने दोनों की नई नियमित जमानत याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब तलब किया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की है। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक समन्वय पीठ द्वारा दोनों आरोपियों को पहले जमानत न दिए जाने के फैसले पर सवाल उठाने के बाद, उमर खालिद और शरजील इमाम ने यह नई कानूनी कवायद शुरू की है।

6 साल से जेल में, मुकदमे में देरी को बनाया आधार

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, शरजील इमाम ने अपनी जमानत याचिका में जेल में बिताए लंबे समय और मुकदमे की धीमी रफ्तार को प्रमुख आधार बनाया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद निचली अदालत में मामले की सुनवाई में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। साथ ही, अब तक आरोप तय किए जाने से संबंधित बहस भी पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में शरजील इमाम करीब छह सालों से न्यायिक हिरासत में हैं और उनका कहना है कि मुकदमे में लगातार हो रही देरी के कारण उन्हें बिना अंतिम निर्णय के लंबी कैद झेलनी पड़ रही है।

क्या है FIR 59 और कौन-कौन हैं इसमें आरोपी?

यह पूरा मामला दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दर्ज की गई एफआईआर संख्या 59/2020 से जुड़ा है। पुलिस का आरोप है कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए एक सोची-समझी गहरी साजिश रची गई थी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न गंभीर धाराओं और आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

इस हाई-प्रोफाइल मामले (FIR 59) में उमर खालिद और शारजील इमाम के अलावा कई अन्य छात्र नेताओं, पूर्व पार्षदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है, जिनमें ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, फैजान खान और नताशा नरवाल जैसे मुख्य नाम शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

Updated on:

13 Jun 2026 01:46 pm

Published on:

13 Jun 2026 01:40 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / 2020 दिल्ली दंगे: उमर खालिद और शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दायर की नई जमानत याचिका; दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

देश को दे उपदेश, मोदी चले विदेश- कांग्रेस का पीएम पर निशाना; आप के संजय सिंह ने पूछा विदेश से क्या लाते हो?

AAP MP Sanjay Singh
राष्ट्रीय

‘बालकनी में 40 मिनट तक मदद की गुहार लगाते रहे’, पड़ोसियों ने सुनाई दिल्ली तुगलकाबाद अग्निकांड की दर्दनाक कहानी

Tughlaqabad Fire Victims
नई दिल्ली

तेज फैसलों के जरिए नई राजनीतिक लय तलाश रही कांग्रेस

Rahul Priyanka Kharge
नई दिल्ली

नूंह में भीषण सड़क हादसा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 की मौत और दो गंभीर रूप से घायल

Nuh Road Accident
नई दिल्ली

ऐसे तो दिल्ली में मुश्किल होगा कारोबार करना- व्यापारियों ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी

Delhi Electricity Bill Hike
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.