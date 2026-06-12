12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे गाजियाबाद के दो बदमाश, दिल्ली पुलिस ने दोनों का किया एनकाउंटर

Malviya Nagar Encounter: दिल्ली के मालवीय नगर में पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों के पैरों में गोली लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों किसी वारदात की तैयारी में थे।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jun 12, 2026

Delhi Crime Branch

दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद के दो युवकों का किया एनकाउंटर (Photo-ANI)

Delhi Police Encounter: 11 जून को देर रात साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और गाजियाबाद के दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगने से वे घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को तुरंत इलाज के लिए एम्स अस्पताल में भर्ती कराया। घायल आरोपियों की पहचान गाजियाबाद के लोनी निवासी गोपाल और सौरभ के रूप में हुई है।

पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना

पुलिस के अनुसार, क्राइम ब्रांच को देर रात खबर मिली थी कि कुछ बदमाश मालवीय नगर इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में हैं। सूचना मिलते ही टीम अलर्ट हो गई और अरबिंदो कॉलेज के आसपास नजर रखना शुरू कर दिया। जैसे ही संदिग्ध वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन पुलिस को देखकर दोनों वहां से भागने लगे। इसके बाद हालात बिगड़ गए और पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई।

रविवार को हाशिम बाबा गैंग के सदस्य आमिर का हुआ था एनकाउंटर

वहीं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रविवार देर रात हाशिम बाबा गैंग के सक्रिय सदस्य आमिर उर्फ सलीम उर्फ टिल्लन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह शास्त्री पार्क मेट्रो डिपो के पास आने वाला है। इसके बाद टीम ने इलाके में घेराबंदी कर दी। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए आमिर ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया।

डबल मर्डर केस का था मुख्य आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया कि 34 साल का आमिर का नाम कई गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वह एक डबल मर्डर केस का भी मुख्य आरोपी था जिस वजह से पुलिस उसको पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। इसके अलावा उसके खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, लूटपाट और अवैध हथियार रखने जैसे 14 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार, जब पुलिस ने आमिर को घेरने की कोशिश की थी तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू की थी। इसके जवाब में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और इसी बीच उसके पैर पर गोली लगी और वह घायल हो गया।

सूर्या हत्याकांड: एनकाउंटर में मारे गए नाबालिग के घर चस्पा नोटिस, 15 दिन में नहीं दिया जवाब तो चलेगा बुलडोजर

ये भी पढ़ें
Three accused arrested in Surya murder case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

Delhi News

police

Published on:

12 Jun 2026 10:01 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे गाजियाबाद के दो बदमाश, दिल्ली पुलिस ने दोनों का किया एनकाउंटर

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली तुगलकाबाद आग हादसा: साड़ियों के सहारे बचाईं जिंदगियां, धमाकों और चीख-पुकार के बीच पड़ोसी बने फरिश्ते

Tughlaqabad Fire Incident
नई दिल्ली

दिल्ली के तुगलकाबाद में भीषण आग, 3 लोगों की मौत; कई घायल, 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

Tughlakabad Building Fire
राष्ट्रीय

दिल्ली में रातें हुईं बेहद गर्म, मौसम विभाग ने दी शुक्रवार तक आंधी-तूफान और ओले गिरने की चेतावनी

delhi weather update
नई दिल्ली

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुईं हरियाणा की गेस्ट टीचर सस्पेंड, वीडियो वायरल के बाद हुई कार्रवाई

Sulekha Dalal, Cockroach Janta Party
नई दिल्ली

लेडीज कोच में महिलाओं की चोरी-छिपे वीडियो बनाने का आरोप, इंटरनेट पर फूटा लोगों का गुस्सा

Local Train Video Viral
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.