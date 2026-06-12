वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे गाजियाबाद के दो बदमाश, दिल्ली पुलिस ने दोनों का किया एनकाउंटर

दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद के दो युवकों का किया एनकाउंटर (Photo-ANI)
Delhi Police Encounter: 11 जून को देर रात साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और गाजियाबाद के दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगने से वे घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को तुरंत इलाज के लिए एम्स अस्पताल में भर्ती कराया। घायल आरोपियों की पहचान गाजियाबाद के लोनी निवासी गोपाल और सौरभ के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, क्राइम ब्रांच को देर रात खबर मिली थी कि कुछ बदमाश मालवीय नगर इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में हैं। सूचना मिलते ही टीम अलर्ट हो गई और अरबिंदो कॉलेज के आसपास नजर रखना शुरू कर दिया। जैसे ही संदिग्ध वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन पुलिस को देखकर दोनों वहां से भागने लगे। इसके बाद हालात बिगड़ गए और पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई।
वहीं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रविवार देर रात हाशिम बाबा गैंग के सक्रिय सदस्य आमिर उर्फ सलीम उर्फ टिल्लन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह शास्त्री पार्क मेट्रो डिपो के पास आने वाला है। इसके बाद टीम ने इलाके में घेराबंदी कर दी। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए आमिर ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया।
पुलिस जांच में सामने आया कि 34 साल का आमिर का नाम कई गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वह एक डबल मर्डर केस का भी मुख्य आरोपी था जिस वजह से पुलिस उसको पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। इसके अलावा उसके खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, लूटपाट और अवैध हथियार रखने जैसे 14 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार, जब पुलिस ने आमिर को घेरने की कोशिश की थी तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू की थी। इसके जवाब में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और इसी बीच उसके पैर पर गोली लगी और वह घायल हो गया।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग