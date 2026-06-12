वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे गाजियाबाद के दो बदमाश, दिल्ली पुलिस ने दोनों का किया एनकाउंटर

पुलिस जांच में सामने आया कि 34 साल का आमिर का नाम कई गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वह एक डबल मर्डर केस का भी मुख्य आरोपी था जिस वजह से पुलिस उसको पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। इसके अलावा उसके खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, लूटपाट और अवैध हथियार रखने जैसे 14 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार, जब पुलिस ने आमिर को घेरने की कोशिश की थी तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू की थी। इसके जवाब में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और इसी बीच उसके पैर पर गोली लगी और वह घायल हो गया।