सूर्या हत्याकांड: एनकाउंटर में मारे गए असद के घर चस्पा नोटिस, 15 दिन में नहीं दिया जवाब तो चलेगा बुलडोजर

बकरीद के दिन हुए सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद से पुलिस और प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मामले में कई आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। वहीं इस मामले में असद के पिता की भी भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने असद के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब उसके घर पर नोटिस चस्पा किए जाने की कार्रवाई भी चर्चा में है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही है और आगे भी नियमों के तहत जो कार्रवाई जरूरी होगी, वह की जाएगी।